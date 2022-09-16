【LIVE直播】快可以出國了？指揮中心鬆口：邊境鬆綁0+7最快10月上路。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情連續4日破4萬例，今共新增4萬1430例本土、240例境外移入，另增46例死亡。死亡個案中，最年輕為30多歲女子，解除隔離後出現血便、胸悶等症狀，突然心跳停止不治，死因為心臟衰竭、新冠病毒感染。

疫情監測組組長周志浩表示，目前疫情仍在持續中，今日本土個案比前天少一些，但是比起上周增加2成左右，疫情仍在上升狀態，提醒民眾接種疫苗、落實防疫措施。今日本土個案以新北單日新增8942例居多，其次依序為台中5294例、台北4904例、桃園4455例、高雄3396例、台南2500例等；境外移入個案則分別自越南、日本、馬來西亞、菲律賓、泰國等入境。

與此同時，國內今新增178例中重症，其中中症127例、重症51例，重症個案包含1例孩童多系統發炎症候群（MIS-C）個案，為1歲男童，無慢性病史，也未確診過新冠。

醫療應變組副組長羅一鈞說，這名男童在9月6日開始持續發燒，家長自行做2次快篩都是陰性，9月9日就醫檢查，發現紅眼、喉嚨紅腫，醫院進行PCR採檢，檢出陽性，Ct值33.4，疑似近期感染。男童經抽血顯示發炎指數升高，診斷MIS-C收治住院，心臟超音波顯示左側冠狀動脈擴大，使用免疫球蛋白等藥物治療，仍在一般病房住院中。

中重症死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

目前國內共累計211例兒童重症個案，其中MISC累計132例，死亡則維持32例。羅一鈞表示，兒童重症個案中，0～5歲佔3分2，這個比例一直沒有變化。他預估，9月底到10月中，將是MIS-C出現的高峰期，還沒染疫、染疫超過3個月的都是可以接種疫苗的對象，呼籲家長帶兒童接種疫苗，減低重症風險。

至於今日公布的死亡個案，最年輕為30多歲女子，曾接種2劑疫苗，本身有慢性肺病跟自體免疫疾病，8月22日～29日曾確診，也完成居家照護。解隔後，女子在9月5日因解血便、胸悶、呼吸急促到急診，在醫院PCR仍陽性，Ct值23，隔天突發心跳停止，急救無效宣告不治，死因為心臟衰竭、新冠病毒感染。截至目前，國內共累計589萬1355例確診、1萬469例死亡。