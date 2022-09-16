【旅奇傳媒/編輯部整理】「2022高雄愛．月熱氣球」活動今年自9月5日於田寮月世界首飛以來，繽紛熱氣球襯托月世界惡地美景，再次成為網路打卡熱點。中秋連假更吸引許多民眾搭乘熱氣球登「月」、欣賞精彩光影展演秀及逛文青市集。惟因受梅花颱風外圍環流影響天候不穩定，經評估風力過強已超過熱氣球飛行標準，9月12日至13日活動取消並辦理退票。

▲2022高雄愛．月熱氣球自9月5日首飛。 圖：高雄市政府觀光局／提供

還想看熱氣球的民眾別失望～「2022高雄愛．月熱氣球」將於9月16日下午於愛河再啟航程，除繫留體驗外，現場還有精彩迷你熱氣球光影展演秀，假日期間更有假日市集，集結全台各地重磅餐車，如台北「週末炸雞俱樂部」、高雄「耶魯小鎮」等知名餐飲品牌，一起來愛河看熱氣球、逛市集、吃美食，感受最浪漫熱鬧的異國氛圍。

▲此次愛河除了繽紛熱氣球，假日還有熱鬧市集與美食。 圖：高雄市政府觀光局／提供

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