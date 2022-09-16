【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】坐落於'富士山腳下，即將在9／23開幕的「piilo - asobi & stay」是主打「露營車」的豪華露營區，境內規劃10輛露營車住宿，冷暖空調、私人衛浴等設施齊全，更具備獨立小庭院。搭上日本近年盛行蒸氣浴（桑拿）的風潮，每輛露營車甚至還配置1座迷你蒸氣浴可享受。

▲露營車宛如一棟棟迷你別墅，住宿、休閒、用餐設施一應俱全。 圖：ブッキングリゾート／來源

體驗與世界文化遺產「富士山」當鄰居，夏季能夠安排在山中湖划獨木舟或SUP板，冬天則不能錯過有趣的釣西太公魚體驗。別看規模不大，車內規劃迷你客廳與多張床舖，最多可住6人同住！4人同住不含餐，每人9,900日圓起。

▲露營車內部空間。 圖：ブッキングリゾート／來源

▲每組住客都有獨立用餐區，疫後旅行不必擔心人擠人，還能減少接觸。 圖：ブッキングリゾート／來源

山梨縣

交通：新宿高速巴士總站搭乘開往山中湖旭日丘巴士總站的高速巴士，於「山中局入口」下車後徒步約3分鐘；東京出發自駕約90分鐘。

地址：山梨縣南都留郡山中湖村山中143

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