日商近鐵投資控股股份有限公司總經理土井康敬（左），與台鐵副業營運中心副總王文謙（右）搖鈴宣布便當開賣。（崔正綱攝）

土井康敬還特地親手將便當交給號碼牌1號的購買民眾蔡先生。蔡先生表示，今日下班趕緊衝到現場排隊，早上不到7時就到了，拿到第一份便當相當高興，也因自身有收藏十幾種造型便當，這次便當是陶瓷材質，特別買來當收藏用。（崔正綱攝）

台鐵與日商近鐵投資控股股份有限公司簽訂友好協定締結至今滿5周年，為了慶祝5周年台日友好，今日台鐵局在高雄車站舉辦「台鐵X近鐵締結五周年『台日聯名靚味便當』」活動，推出每日限量50份近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車造型的靚味便當。台鐵副業營運中心副總王文謙表示，這款便當展現了跟近鐵友好做見證，希望與近鐵公司保持友好。

台鐵近年致力於發展附屬事業，而近鐵公司以連結大阪、京都、奈良、三重、名古屋電子列車為中心發展，並採多角化經營，遍布房地產、商場、飯店旅館、休閒娛樂等多個產業，營業體系龐大。故台鐵在2017年7月6日與近鐵公司簽訂友好協定，希望能藉此跟近鐵公司交流、學習經驗，提升附屬事業發展。

王文謙表示，外觀使用近鐵觀光特急SHIMAKAZE列車陶瓷便當盒，便當食材裝滿了象徵台日友好的意象，包括蒲燒鰻魚、象徵喜氣且與近鐵緊密關係的油飯、紅藜、甲仙芋頭等。這款便當展現了跟近鐵友好，為5周年友好做見證，希望能與近鐵公司繼續保持友好。

近鐵公司總經理土井康敬表示，與台鐵局簽訂友好協定已過了5年左右，今日實施相互攬客有關的台日友好交流活動，雖然近期因新冠疫情影響不能自由自在前往海外旅行，但是希望這次舉辦的紀念活動能讓台灣感受一下日本。

而今日上午就有不少鐵道迷前來排隊領號碼牌，並在販賣前等待開賣時刻帶來。上午11時，王文謙與土井康敬搖鈴宣布開賣，而土井康敬還特地親手將便當交給號碼牌1號的購買民眾蔡先生。蔡先生表示，今日下班趕緊衝到現場排隊，早上不到7時就到了，拿到第一份便當相當高興。也因自身有收藏十幾種造型便當，這次便當是陶瓷材質，特別買來當收藏用。

「靚味便當」，訂於9月16日至25日在高雄車站東六門販賣店販售，自16日起每日上午11時開賣，每日限量 50 份，期間限定500份，便當售價399元，另外凡購買靚味便當即贈送限量的雙鐵吉祥物(近鐵阿倍野熊、台鐵鐵魯及漢娜將)帆布袋，且便當食用完畢後，電車陶瓷造型便當盒還能用來收藏。

台鐵局表示，販售期間與靚味便當拍照上傳至「Fun台鐵」臉書粉絲團的活動貼文，並標註＃「台日聯名『靚味便當』」及「近鐵觀光特急SHIMAKAZE」的語句，就有機會抽獎得到由近鐵提供的限量版「SHIMAKAZE電車悠遊卡」(不含儲值金)。中獎名單將於30日上午10時於台鐵官網公布。