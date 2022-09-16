台中市警局清水警分局一名已婚男警官，和同單位已婚女警官在今年5月爆發不倫戀！兩人2年多來頻繁暗通款曲，曾多次到市區摩鐵幽會，還就近到台中市港區藝術中心地下停車場車震，遭靖紀小組跟監到汽車旅館抓包。女方丈夫事後提告侵害配偶權，要求查看警方內部「通姦報告」，遭到兩位男女被告聲請禁止，法官認為影響當事人權益，遭到法官駁回。

這起婚外情在今年初就在台中市警界傳開來。警方調查男警官2020年擔任主管時，30多歲女警官到該單位任職，因女方長的活潑外向，並常與男同事餐敘，男方外型斯文兩人互看對眼，即展開不能曝光的「不倫戀」。

男方平常生活相當節儉都騎機車上下班，每次幽會開房都開女方的轎車，甚至兩人到摩鐵休息的費用都由女方支付。

台中市警察局查證屬實後，當事人雙方均已受到懲處，並調離原單位及調整非主管職務，由於女方丈夫對兩人提出侵權告訴並求償，市警局依法官要求將調查報告表送至台中地院。

但女方丈夫原本要聲請調閱市警局製作的「通姦報告」，未料兩人卻同時向地院聲請「完全禁止」閱卷，理由是女方丈夫曾威脅「我會把資料給男方老婆」、「請媒體記者再來寫」，擔心兩人名譽將受到損害。

法官認為，女方丈夫是被侵犯配偶權的一方，依法聲請調查、閱取資料，屬於當事人行使辯論權的範圍，因此駁回兩人的聲請。