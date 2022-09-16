電信業即將回歸三雄，頻譜超標浮上檯面，中華電(2412)劍指台灣大，認為其在和台灣之星合併完成後，1Gbps以下的黃金頻段中超標10M，應繳回再重新釋出，引發台灣大(3045)大動肝火，砲轟中華電「越俎代庖」，眼看雙方戰火一觸即發，身為電信三雄另外一家的遠傳(4904)顯得平靜，總經理井表明自家立場，認為法規就是鐵律，假設後續被認定頻譜有超過，就會依法繳回，「遠傳很聽話」!

NCC(國家通訊委員會)為了避免大型業者壟斷資源，明定頻率不能超過3分之1，但隨著電信業「五變三」，超頻問題隨之浮現，中華電董事長謝繼茂日前就直言，未來在合併台灣之星後，台灣大低頻超標10MHz，明顯有關鍵頻率資源過度集中、不利市場有效競爭的情況，不具備排除適用1/3上限的理由與具體客觀證據。

井琪對頻譜超標一事，今公開回應，她表示，遠傳對於法規的態度絕對是尊重的，法規就是鐵律，主管機關針對超頻怎麼認定，遠傳只要被認定多的，就會繳回，對法規絕對遵守，「遠傳很聽話」。

井琪進一步談到，後續合併後，由於本次台灣大超頻的部分是在1Gbps以下的黃金頻段中超標10M，故中華電的反應在自身看來覺得很合理也很正常，畢竟對產業競爭時，大家都會考量公平問題。以遠傳來說，未來合併後會是在3Gbps有超標疑慮，相較於台灣大的1Gbps，好比是精華地段V.S偏鄉的概念，以遠傳的規劃來說，超標的問題，在合併時就會納入考量，傾向保守操作，不會存僥倖心態。