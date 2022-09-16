立法院長游錫堃今召集朝野協商，確定本次立法會期開議日為9月23日，當天將邀請行政院長蘇貞昌率各部會首長進行施政報告並備質詢；針對殺警案衍生的「警械使用條例」修正草案，在朝野有默契下，預計9月30日院會將進行討論。

游錫堃今召集立法院朝野黨團黨鞭協商新會期的重要議案日程，游錫堃表示，各黨團同意於9月23日舉行第10屆第6會期第1次會議，當天起每週五及次週二為一次院會，國是論壇及臨時提案依往例處理。

游錫堃表示，9月23日將邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、民眾黨及時代力量黨團各推派1人進行。隔周五院會，則進行「警械使用條例」部分條文修正草案的討論。

在預算審查部份，游錫堃表示，10月4日及10月7日邀請行政院長、主計長、財政部部長、國家發展委員會主委及相關部會首長列席，報告「112年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過並備質詢。

游錫堃指出，10月4日的預算案報告後，隨即針對「112年度中央政府總預算案」進行質詢，10月7日針對「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」進行質詢。

此外，針對甫成立的數位發展部將歸屬立院哪個委員會監督，朝野今同意於9月20日進行協商，屆時也將邀請數位發展部部長唐鳳列席。