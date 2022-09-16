無黨籍新竹縣竹北市長參選人郭漢章16日上午成立競選總部，提出長輩、婦幼等福利，還要改善交通建設，延續幸福施政。現任竹北市長何淦銘也擔任郭漢章競選總部主委，並提及竹北還有許多重大建設還未完成，希望交棒給郭漢章繼續努力。

何淦銘在宣布不投入縣長選戰後，即全力輔選子弟兵郭漢章，在郭競選總部成立大會上，何淦銘一一細數兩人與市公所團隊替竹北打拚的成果，包括天后宮立體停車場、管理維護轄內200多座公園以及東區新菜市場預計10月動工，更重要的是，在市公所開源節流之下，市庫還有傲視全台的50億存款。

何淦銘強調，過去他與前主任祕書張錦河共同打拚，兩年前張錦河退休後交棒給郭漢章，他也充分授權予郭，讓郭漢章從爭取中央預算、現場會勘、建設等都親自參與。此次郭漢章願意接棒，有心為整個竹北發展，要付出相當大決心，他希望大家能讓腳踏實地的人當選。

郭漢章則心疼何淦銘之前在縣長選舉一事，因為他受了相當大的委屈，但他認為他與何淦銘都是重承諾、守信用的人，他陪伴何淦銘從議員一路到竹北市長，13年來一步一腳印，為竹北市的發展努力不曾停下腳步，未來還要替竹北鄉親爭取更多建設。