疫情重創各行各業，高雄市岡山區目前唯一的電影院統一戲院因受不景氣等因素，加上電視節目、DVD、網路發達，讓電影變成只是眾多娛樂之一，近年來受疫情影響，戲院生意逐漸下滑，業者決定營業至9月25日，隔日起正式結束營業，並公告感謝大家30多年來的愛護，手中還有電影交換券的朋友，歡迎在結束日前多利用並觀賞電影。

岡山統一戲院在臉書粉專發文表示：「各位親愛的朋友您好，很遺憾告知各位這項消息，岡山統一戲院將於2022.9.25（日）迎來最後營業日，隔日起正式結束營業。手中還有電影交換券的朋友們，歡迎在這之前多多利用並觀賞電影」，最後也感謝大家30多年來的支持與愛護，「有緣再見」。

網友獲悉統一戲院即將歇業後，紛紛留言表示，「好可惜喔，真是間佛心來的戲院」、「雖將成為歷史，卻已是岡山人的傳奇，謝謝統一戲院」、「不只見證了岡山中街的繁華到落寞，更是陪著我們六年級生從孩提一路走到中年，當初200元兩部院線片堪稱是全國絕無僅有的創舉」、「謝謝你們！連只有一位觀眾也準時放映，令我感動」。

岡山區統一戲院伴隨著許多民眾成長，但隨著商圈轉移，加上結合休閒、購物的秀泰影城今年即將開幕，統一戲院張老闆就曾經在今年4月公開表示，有苦難言，看不到什麼未來，已經做好最壞打算。

對於曾經的輝煌，張老闆說，疫情重創各行各業，加上商圈轉移，這兩年來生意差很多，「校長兼撞鐘」成了他的寫照，因看不到未來，只好歇業。

除了岡山統一戲院外，高雄市新堀江商圈的「奧斯卡影城」於今年2月14日歇業，二輪戲院「十全影城」於3月1日停業，夢時代「喜滿客」影城則是4月30日結束營業，統一戲院已是高雄第4間電影院吹熄燈號。