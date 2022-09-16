台東驚傳男警對女警求愛不成，16日晚上大鬧台東縣警局大武派出所，一度想搶所長配槍，其他員警見狀立刻制服上銬，並將該名涉案男警移送法辦。警方表示，目前地檢署已調查偵辦中，相關案情偵查不公開。

男警原本任職於大武警分局大武派出所，對同所女警示愛展追求，女警已告知兩人不適合，男警卻持續騷擾女警，讓女警感到不舒服，憤而告知上級。

不料，男警被調往美和派出所後，行徑反而愈來愈誇張，經常夜晚不睡覺，跑到大武派出所想找女警，甚至昨晚情緒失控想搶奪所長配槍，所幸沒有成功反被制伏。

台東縣警察局表示，日前接獲反映大武警分局大武派出所，有男警騷擾女警情形，立即主動內部調查，並啟動輔導機制，並積極對男警心理輔導，將男警調往美和派出所服務。

台東縣警察局說明，該男警近日疑似情緒波動過大，昨晚跑到大武警分局大武派出所找女警理論，未料，男警出現欲搶奪配槍等脫序行為，基於維護分局秩序，才將情緒失控的男警上銬，並依法辦理。