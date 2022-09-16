薛楷莉重回媒體圈，主持中天「健康我＋1」YT頻道的新節目《健康超給莉》，對於節目將於18日開播，難掩興奮：「希望藉由中天這個平台，讓我盡一己之力，帶給觀眾最有用的健康醫學知識。」她也透露將邀同是醫護人員、對性議題有鑽研的許藍方博士，上節目中談論「性教育」，預告「尺度稍微有點大」。

薛楷莉身兼《健康超給莉》主持人、製作人，籌劃過程她絞盡腦汁，不斷思考如何實現做節目的理想，更想以擔任護理師時所學的專業來回饋社會，把過往經歷都變成前進的養分，對於任何難題，她都抱持「遇到問題，正面迎擊」的態度。

轉戰新媒體，薛楷莉把女兒當成新世代的調查對象，透過聆聽、了解年輕人的心聲，也會外出街訪不同年齡族群，讓節目內容貼近民眾所想所需。節目不單只聊健康，薛楷莉提及在這網路發達、資訊量爆炸的時代，常會有以訛傳訛的假訊息，例如「性」方面，「不希望我們下一代的性教育知識，是受不正確的網路八卦或成人片的誤導影響。」

所以她邀請許藍方博士上節目中談論「性教育」，「我們會以醫學臨床經驗，提供正確的性觀念，尺度稍微有點大，但絕對是健康的衛教知識。」還有在節目中剖析不同種類的親密關係以及女人心事等兩性心理話題，節目是直播進行，所以會開放觀眾一起即時call in線上互動。

《健康超給莉》話題包羅萬象，除了熱門時事、網路發燒話題等，還會介紹365行各職業與工作中會遇到的職業傷害，時下最重要的食安問題也不會漏掉；節目將於9月18起每周日上午10點在中天「健康我＋1」YT頻道播出。（https://www.youtube.com/channel/UCSmOV--kVkQoPYypj3Jgb7Q）