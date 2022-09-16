新北市立仁愛之家日前47周年家慶，特別表揚了25位照服員，其中包含了3位男性照服員，主任吳欽仁表示，這2年多來照服員真的辛苦了，在疫情最嚴峻的時刻，他們不離不棄，無微不至的照顧確診者，守護長輩到痊癒，因此頒贈獎牌和獎金鼓勵。

25位照服員中資歷最深的是周勻萱，已在仁家服務18年。最資淺的是25歲的張翰哲，擔任照服員近3年，他和另2位男性照服員林承諭、謝祥聖一起受到表揚。

張翰哲坦言一開始不太習慣，幫長輩換尿布時會噁心想吐，但想想這些長輩就是乏人照料，才會住進仁家，因此克服心理障礙，希望幫長輩換上乾爽的尿布，看到長輩的褥瘡，因自己細心的照料而越來越好時，自己感到很有成就感。他希望累積更多長照專業和經驗，有機會想開設小型長照機構。

57歲的錢美英，在參加照服員培訓並考取證照後到仁家服務，4年多來努力工作，在疫情嚴峻期間，曾半夜陪伴確診長者緊急送基隆長庚醫院，當時這位長者因為確診感到害怕，錢美英沿途不斷安撫，穩定長輩的情緒，到院後並一直陪伴在身邊。

另位62歲的王梅秀，她從大陸嫁來台灣，先生在她嫁來的第3年便離世，她一人照顧2個小孩，做過各式工作拉拔2人到大學畢業。她進入仁家擔任照服員5年多，常常一人包辦許多工作，尤其在防疫期間的清消，獲得家內肯定。

仁家主任吳欽仁表示，疫情初期，因新聞每天報導確診和死亡病例，以致人心惶惶，所幸照服員在中央和市府防疫指引下，做好各項防疫措施，並率先施打疫苗，也鼓勵長輩施打，保護自己也穩定長輩心靈，因此特別頒獎鼓勵。