國民黨高雄市長參選人柯志恩16日舉辦「老師免煩惱、孩子學更好」第二場教育政見發表會，她針對教師福利提出6大政見，柯志恩認為，學校教師行政工作繁雜，應讓教師回歸教學專業，更希望減輕教師負擔，因為有快樂的老師才有快樂的學生。

柯志恩表示，她擔任大學師培課程教授時，許多學生都在學校當老師，所以非常了解現代國中小及高中老師的辛苦，因此，特別提出「營養午餐免兼辦」、「資訊教師專業化」、「總務行政專人做」、「代理教師給保障」、「教師行政降節數」、「自英社科減負擔」等6大政見，希望保障教師權益，減輕其工作負擔。

柯志恩表示，為配合新課綱施行，國高中教師必須增加備課科目、為素養課程開發新教案或改變教學方式，以致老師教學負擔持續加重，且教師的行政工作過多，也導致課程實施更為困難，她認為教育體制應以行政支援教學，讓教師回歸教學專業。

柯志恩指出，目前高雄國中小的營養午餐面臨品質不一、人力不足、招標困難等問題，因此，她主張中小學營養午餐由市府全面公辦公營，並廢除「教師兼辦」。

依高雄市現行中小學「教職員工員額設置標準」規定，負責資訊維管的人力顯有不足，柯志恩認為，中小學應設「資訊組」統籌教學資安，並將現行資訊教師、執祕提升為資訊組長。另外，目前國小總務處的事務組、出納組、文書組至今仍由教師兼任組長，總務處應由專職行政人員擔任，讓教師回歸教學。

針對高中教師兼行政職的情況，柯志恩認為，高雄市兼任行政職務專任教師的基本授課節數並未跟隨教育部「國立高級中等學校教師每週教學節數標準」同步修正，她上任後會將基本授課節數調降1節。而目前高市的長期代理教師聘期約為10.5個月，未來她將提出代理老師1年聘期的薪資待遇，保障其權益。

最後，柯志恩認為，因應新課綱新增「探究與實作」課程，各校也逐漸著重推行雙語政策，因此，為減輕教師負擔，她將調降自然、社會及英文教師基本授課鐘點節數，多的時間可以讓備課精緻化或參加進修。