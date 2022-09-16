根據一項新的研究，一個人肥胖的時間越長，他們患腸癌的可能性就越大。根據一篇發表在《美國腫瘤醫學》期刊的研究，分析了5635名大腸直腸癌患者與4515名對照組，根據他們從20歲至今的體重數據，發現在一生中超重、肥胖時間的比例愈高，得到大腸直腸癌的風險就愈高，最多增加2.54倍。

該項研究是研究團隊將2003年以來在德國診斷出的5,635名腸癌患者與4,515名健康對照者所進行比較的結果，發現肥胖對人體健康的影響，如同導致肺癌的「吸煙的累積效應」，一生體重超標者的時間越長對其健康影響越大，亦即腰圍突出的人比保持正常體重指數(BMI)的同齡人更容易患大腸癌。

研究團隊的通訊作者Hermann Brenner表示，這項病例對照研究的結果表明，累積終生超重在結直腸癌風險中頗大，研究發現，比起單一時間點肥胖對健康風險而言，長期肥胖的影響更為顯著，不健康的生活方式以前認知的風險更大。

這項研究中所稱的肥胖，定義為身體質量指數(BMI)高於25，低於25則屬不肥胖，藉由身體質量指數高於25的時間，與其日後罹患大腸癌的風險來估算兩者相關性，結果發現，肥胖時間越長，得到大腸癌的風險就越高，最高達2.54倍。