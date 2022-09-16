經濟部16日中午表示，經濟部長王美花16日上午因略有症狀自行快篩後，發現為COVID-19確診，後續也將依照防疫規範展開隔離。經濟部表示，王美花症狀輕微，仍會採取視訊方式處理公務。

王美花8月底曾率團訪日一周，行程密集拜會日本經團連、半導體、電動車（EV）、5G、減碳科技領域的日方知名企業領袖，尋求半導體供應鏈、2050淨零碳排合作商機。3日才返抵國門後也依照相關防疫規定完成居家檢疫，其後也出席論壇、SEMICON國際半導體展等公開活動，而今傳出確診。