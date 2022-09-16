蔣萬安學習北管「頭手鼓」。(取自蔣萬安臉書影片)

年底台北市長選戰，以國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現3強競逐，備受各界關注。蔣萬安日前更特地到「社福宮並歡樂社」學藝，學習北管「頭手鼓」，今(16日)在臉書曝光該段「現學現賣」影片，引發網友一片叫好。

蔣萬安在臉書分享，社子地區的「社福宮」，是古稱「社仔大庄」的信仰中心，主祀福德正神，已有111年歷史；社福宮的駕前子弟軒社「並歡樂社」成立於1926年，至今亦有96年歷史。前天蔣萬安在士林進行「萬安作伙行、台北百面贏」行程，特地到「社福宮並歡樂社」學藝，學習北管「頭手鼓」。

蔣萬安表示，傳統技藝是藝術瑰寶，不僅要細心傳承，更應該好好推廣，用來堆疊城市的文化底蘊，成就美麗的人文風景。他得現學現賣影片曝光之後，不少網友則是紛紛留言表示，「學習的很有韻律，有Fu」、「傳統藝術真讚！ 台北隊加油」、「辛苦了，一定要成為台北市的市長」、「祝福凍蒜台北市長，讓台北更好」。