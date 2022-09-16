民進黨新竹市長參選人沈慧虹（圖／沈慧虹辦公室提供）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹有特殊體質，是有名的「動物吸引器」，在勤跑基層、穿梭大街小巷時總能吸引貓貓、狗狗主動靠近示好，也因此留下許多可愛互動。沈慧虹臉書最新分享「慧虹的認真散步」影片，她帶著柴犬「小保」到頭前溪左岸的狗狗公園出任務，沒想到特殊體質在這天稍微失靈，沈慧虹笑說「每個生命都珍貴、都要尊重，我們要尊重動物意願。」

影片中，喜愛動物的沈慧虹和柴犬小保一起到狗狗公園出任務！這座狗狗公園是過去7年來新竹市府對動物福利的重要建設之一，位在左岸頭前溪橋下的「新竹左岸狗狗公園」有1.16公頃大空間，更符合台灣動物保護行政監督聯盟標準，還設有大小型犬區和狗狗遊戲設施、夜間照明等等。周邊也新增明確的指標和停車空間，更不忘提供毛小孩飲水、狗便袋以及給毛孩爸媽的休憩座椅等貼心措施，讓狗主人能開心遛狗、安心運動。

沈慧虹分享，原來被堆滿營建廢棄物的地方，經過市府努力變綠地，再升級為大小朋友、動物都能共享的空間。除了狗狗公園，這些年也致力照顧動物權利，像是重建動保教育園區、浪浪送終，和鼓勵領養送疫苗等政策，「建立一座生命共好城市，是我們不斷努力的目標。」

影片中的柴犬小保似乎還沒準備好遊玩心情，反而有其他來遊玩的狗狗加入與沈慧虹的拋接球遊戲，意外發展讓現場飼主都笑開懷。「慧虹的認真散步」影片在臉書公開後，網友紛紛留言「好多狗，好可愛的一集」，也有網友提議「下次舉辦狗狗運動會？」