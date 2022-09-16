徐新洋連線爸爸徐乃麟隔空玩遊戲。（中視提供）

胡釋安（左）與許孟哲在《飢餓遊戲》中PK魚躍龍門。（中視提供）

王仁甫（左起）、峮峮、蔡黃汝、孫協志、許孟哲、楊繡惠、黃麗瑤、焦曼婷、胡釋安以及徐新洋在《飢餓遊戲》中進行PK闖關。（中視提供）

楊繡惠、 黃露瑤、徐新洋、胡釋安、焦曼婷等5位「星二代」日前上 中視《飢餓遊戲》，有別以往由主持群開場，這集換成「星二代」負責介紹，孫協志發現有人偷懶，選站在電線杆陰影下開場，一行人排排站畫面很有趣。王仁甫和孫協志則對楊繡惠是星二代一事相當驚訝，其實她的爸爸就是台灣喜劇泰斗阿西（楊坤灶）。

製作單位針對星二代父母的專長，量身打造關卡，徐乃麟的兒子徐新洋與峮峮同關PK「心機吹牛」，徐新洋不愧是綜藝界賭神的兒子，把峮峮玩弄於股掌之間；而胡瓜長年主持外景節目，因此製單特別設計Q版的「鯉魚躍龍門」，讓胡釋安與許孟哲進行PK。

節目中，黃露瑤與徐新洋還分別跟自己的爸爸連線玩合作遊戲，徐乃麟、徐新洋父子檔默契配合良好，答題迅速；黃露瑤一打給父親黃西田，開口就先關心女兒上《飢餓》有沒有吃飽，愛女心切表露無遺。星二代PK戰就在本周日（18日）晚間8點在中視，隔週六晚間8點中天娛樂台也會播出。