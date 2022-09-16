經濟部今宣布，經濟部長王美花確診，外界關心，王美花丈夫國安會秘書長顧立雄是否也確診？媒體向總統府查證，顧立雄並未確診。

王美花因略有症狀自行快篩後，發現為COVID-19確診，後續也將依照防疫規範展開隔離。部長症狀輕微，仍會採取視訊方式處理公務。

總統府發言人張惇涵下午表示，經瞭解，王美花部長今早出現症狀後，快篩呈現陽性。顧立雄秘書長獲知訊息後，隨即進行快篩，結果為陰性。由於顧秘書長已完成三劑疫苗接種，後續依照防疫指引，進行「0+7」的7天自主防疫措施。顧秘書長並感謝各界關心。