美股重挫下，電子疲軟，造紙、航運、觀光凝聚人氣，指數開低震盪收低，以14561.76點作收，下跌108.28點，跌幅0.74％，成交金額2312.30億元。

指揮中心通過「旅行業辦理出入境團體旅客操作指引」，入境0+7、邊境正式解封有可能在10月開放，觀光、航空股走揚，觀光股上揚0.39％作收，航運股的航空股、台灣高鐵以及散裝貨運的帶動下，漲幅0.64％。

而台灣50、台灣中型100、台灣資訊科技、台灣發達及台灣高股息等指數成分股變動今日盤後生效，在成分股調整因素下，尾盤最後一筆成交接近700億元，使得台股量能擴大至2312億元，不過，扣除該項因素，台股仍只有1700億元的低量表現。

國際股市依舊動盪，美股今天四巫日，市場觀望氣氛濃厚。日盛投顧指出，雖然Fed鷹派強勢，使得美股短線走勢遭遇逆風，但由於美國零售汽油價格及國際油價已自高點回落，有利美國物價漲勢走緩，加上美國將於11月舉行期中選舉，美國總統拜登更已為此與選前推出並通過包含「晶片與科學法」、「通膨削減法」與「減免學生貸款」等多項利多法案，美股下半年走勢可望呈現倒吃甘蔗。

展望台股，蘋果新機今天開始銷售，蘋果概念股外，包括網通、車用電子、工業電腦等基本面展望較明確，都有發揮的機會。除電子股之外，傳產股中的造紙，生技及化工股分別各有投資的利基，造紙廠經歷上半年原物料上漲成本墊高，8月起開始調漲價格，對營運有利。生技股在政策利多加持下，年底選舉之前，仍有利於相關廠商多頭攻勢發揮。