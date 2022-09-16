距九合一選舉只剩2個多月，大台中市政發展協會執行長潘兆民13日公布1份年底台中市選舉民調結果，爭取連任的台中市長盧秀燕，以51.5％領先民進黨提名的立法院副院長蔡其昌的21.9％，兩人支持度差距將近3成；市議員部分，國民黨籍議員參選人支持度為26.2％，民進黨議員為19.4％。

大台中市政發展協會委託艾普羅公司執行2022年台中市長及市議員選舉民調，電話訪問中市20歲以上成人，以中華電信住宅電話簿抽樣，尾數2碼隨機訪問調查，期間為111年9月5日及6日，有效樣本1073份，抽樣誤差在95％的信心水準下，介於正負3.0％之間。16日公布民調結果，嶺東科大助理教授王秋冬、僑光科大助理教授劉坤鱧到場分析解讀。

市長選舉民調結果，盧秀燕的信任度與施問政滿意度各為71.7％與72.5％；蔡其昌則各為35.4%及43％。盧的支持度是51.5％，蔡為21.9％，兩人差距將近3成。其中，泛藍會投給盧有92.9％，投給蔡僅1.8％；泛綠投給蔡有62.2％，投給盧的有25.3％；支持盧的前三大行政區為太平區、東南區及北屯區；蔡則為南屯區、大里霧峰區及西屯區。

在施問政滿意度部分，經交差分析，盧的施政滿意度，40歲至49歲的滿意度超過7成5，60歲至69歲超過8成5；泛藍的滿意度高達9成5，泛綠為5成。蔡的問政滿意度，最高在立委選區甲安埔為59.3％，中西區有51.4％，在泛綠的滿意度則高達7成2。

市議員選舉民調部分，國民黨籍議員參選人支持度為26.2％，民進黨議員支持度則為19.4％，仍有32.2％民眾尚未決定議員支持人選。

王秋冬分析，盧秀燕在2018年市長選舉得票率領先林佳龍約15％；此次民調支持度，盧領先蔡近3成，差距更大。他認為，中央執政不力，疫苗等問題發酵、近年承諾台中海線大型建設都無法落實，都反映在民進黨籍的蔡的支持度上；此外，空汙部分，盧積極整治、蔡卻多次站在對立面，讓民眾質疑。

劉坤鱧則分析，盧的民調很高，較弱的在海線、南屯及中西區，建議盧串連彰化、南投，扮演中彰投跨縣市發展的火車頭，民眾將更寄與厚望。