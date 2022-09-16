國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘16日提出教育政策，未來若能出任縣長將加強「雙語學校、雙聯學制，接軌國際」以及「英語力向下扎根」兩大政策，來提升苗栗的外語學習水平。謝福弘強調，苗栗未來發展，長期來看人才培育是最重要的環節，因此從教育面向下紮根，從小推動雙語教學環境接規國際視野的重要性，更能迎接未來教育環境的挑戰。

謝福弘指出，政府加強雙語教育，但在縣市及城鄉教育資源的落差之下，可能導致部份孩子英文跟不上進度，造成更大的學習挫敗。為了避免落差，為苗栗的孩子提升英語力，他提出幸福教育深耕與人才培育計畫政見，有效提升苗栗學子的學習力及競爭力。

謝福弘表示，部份課目採英語授課，不但會造成孩子的學習負擔，若孩子無法提前準備跟上進度，更會讓家長焦慮，因此謝福弘採用「廣泛塑造英語學習環境」為基礎，設置雙語實驗班、聘任專業英語師資並得採跨校共聘，讓偏鄉學校不再煩惱師資來源。

謝福弘主張雙語學校、雙聯學制，接軌國際競爭力方案，包括：

1.設置苗北區、苗中區、苗南區、海線區四區「雙語教育實驗中學與實驗小學」，力推英語教育，落實本縣優秀學子英語力教育。

2.縣立興華高中、大同高中、苑裡高中、三義高中，四年內進行設置雙語實驗班，落實本縣優秀學子英語力提升教育。

3.擴大高中「雙聯學制課程」補助名額，最高全額補助，讓本縣學生暑假期間赴國外合作學校體驗實體課程，透過兩國學校互相承認課程學分方式，取得高中雙文憑。

4.推動國民中小學暨高中學子參加全民英語檢定，最高獎勵金5000元

其次是「英語力向下扎根，接軌國際競爭力」方案，包括：

1.校校英語有「專師」，全縣配置「合格」專業英語師資，得採跨校共聘，讓偏鄉學校不再煩惱師資來源，改善偏鄉學子英語學習不利環境。

2.英語教學「友善延伸」，校定課程審查融入英語教學元素，以文化體驗及多元學習方式，扎根學子英語學習興趣及英語力。

3.英語課「全英語」教學、其他領域「雙語」教學計畫

逐年推動本縣中小學校「英語課」採「全英語教學」、其他領域「雙語」教學。

4.免費課後照顧「1／2以上節數」實施英語教學

國小全面「免費課後照顧」到5點，國中第8節課全面「免費課後輔導」，1／2以上節數實施英語教學，扎根英語力。

5.整合線上外師教學平台，外師教學零距離

整合線上真人美語教學平台進行偏鄉學校專案合作，將外籍師資教育資源運用網路雲端科技傳送教學現場，讓偏遠學校也能享有外籍美語師資教學資源。

6.生生用平板校校用平台，提升英語聽說讀寫基本力

結合生生用平板政策，以平板教學運用雙語教育網路平台或人工智慧英語教育平台，提升苗栗子弟英語聽說讀寫能力。