iPhone 14系列新機今（16日）全球開賣，iOS 16就傳出一些災情，讓蘋果有點尷尬。外媒報導，新的iPhone手機在設定時，可能發生Wi-Fi會無法啟動的問題，目前蘋果正在調查相關原因。

據科技網站MacRumors報導，蘋果表明iOS 16有一個已知的問題，可能會影響使用Wi-Fi網路來啟用設備。

為了解決這個問題，蘋果表示，用戶應該在初次啟用iOS時，在提示連到Wi-Fi網路時，選擇使用iTunes連接到Mac或PC，然後返回到之前的畫面，並使用Wi-Fi重試，直到啟動成功。

報導指出，蘋果目前沒有官方修復措施，只是這個Bug出現時機很尷尬，因為今天剛好是全球果粉拿到iPhone 14系列新機的日子。

蘋果已經為iPhone 14 系列推出了iOS 16.0.1 更新，修復設定期間的啟動和搬移問題。如果在啟用iPhone 14 時遇到問題，可能需要用Mac 或PC 升級iOS 16.0.1，來修復這個錯誤，並重新啟動新iPhone。

蘋果也提醒用戶，若沒有更新到iOS 16.0.1，iPhone 14 和iPhone 14 Pro可能無法啟用iMessage和FaceTime功能。