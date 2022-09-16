每年9月第3個周末為全國古蹟日，效仿法國文化部1984年率先舉辦的「古蹟開放日」，新北市十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館、鶯歌陶瓷博物館等，還有文化局經管的林本源園邸、板橋放送所、五股守讓堂、空軍三重一村、坪林茶業博物館及斬龍山遺址文化公園等10處場館，17、18日享免門票入場優惠，邀請大家一次賞玩多元類型、特色的博物館及文化資產。

文化局長龔雅雯指出，新北市擁有92處古蹟、77處歷史建築，其中市定公有古蹟有49處、歷史建築有53處，位於戶外的碑碣、橋梁、墓葬、關塞、牌坊、產業設施等類別的文化資產，例如虎字碑、碧潭吊橋、于右任墓、瑞芳四腳亭砲台、猴硐神社鳥居、新店和美煤礦等，其餘如山佳車站、菁桐車站等公共空間，都是民眾能自由參觀的景點。

文化局表示，響應全國古蹟日年度主題「文化資產的永續與發展」，推出「古動奇蹟∞新北相傳」系列活動，希望透過賞遊參觀文化資產、考古遺址等，激發大眾對於文化資產的興趣和關注，並期盼藉由開放免費參觀古蹟景點，增進文化傳承與守護文化資產的理念。

此外，新北市還有許多值得推薦的文資景點，例如三峽區公所經管的三峽庄役場，建於日治昭和年代，現作為「歷史文物館」開放參觀，建築充分展現當時流行的仿西方古典建築樣式，見證三峽地方治理之變遷。

而現為國家人權博物館的歷史建築「新店二十張景美軍事看守所」，則是藉由展示不義遺址，積極推展當代人權理念；隱藏在新店溪畔的粗坑發電廠，為台灣現役最老的水力發電廠，磚造建築結合開窗上方以白色連續圓弧帶狀的拱券裝飾，完整保存日治時期初建風貌，絕對是民眾不可錯過的打卡秘境。