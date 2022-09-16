大陸國務院新聞辦今天（9月16日）舉行8月份國民經濟運行情況新聞發佈會。澎湃新聞報導，有媒體提問：一系列保交樓穩民生政策下，大陸國常會提出了19項接續政策，允許房地產政策「一城一策」。近段時間以來的房地產政策有沒有反映在房地產數據上？如何評價8月份房地產行業發展情況？隨著傳統的「金九銀十」旺季的到來以及多地推出房地產銷售的支持性措施，如何研判下一階段房地產走勢？

對此，大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來，各地堅持房子是用來住的不是炒的定位，因城施策，用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實責任，保交樓穩民生，應該說，效果是在逐步顯現的。

一是市場銷售降幅收窄。1-8月份，大陸全國商品房銷售面積同比下降23％，降幅比1-7月份收窄了0.1個百分點。商品房銷售額下降了27.9％，降幅收窄0.9個百分點。其中，中小戶型住宅銷售降幅收窄幅度更大一些。

二是房地產續建項目投資保持增長。地方保交樓穩步推進，效果逐步顯現。1-8月份，施工期超過2年即將步入交付階段的房地產開發項目投資增速比1-7月份有所加快。

三是房地產企業到位資金降幅收窄。1-8月份，房地產開發企業本年到位資金同比下降25％，降幅比1-7月份收窄0.4個百分點。

付凌暉表示，儘管房地產市場出現了一些積極變化，但是也要看到，整個房地產市場仍然還處在下行過程中，房地產開發投資同比降幅比上月擴大。1-8月份，房地產開發投資同比下降7.4％，降幅比上個月擴大了1個百分點。從銷售方面改善傳導到房地產投資生產方面，仍然需要一個過程。推動房地產市場平穩健康發展，仍然還要繼續付出努力。