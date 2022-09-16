高雄15日分別在西子灣哨船頭公園、左營蓮池潭各出現1具浮屍，短短1天出現2具浮屍引發各界討論，國民黨高雄市長參選人柯志恩怒批，每次她提出這個問題，邁市府總是輕輕帶過，這是全方位的問題，應該慎重面對，無黨籍高雄市長參選人曾尹儷也痛批，高雄市長陳其邁治理城市不及格。

柯志恩指出，今年光在愛河應該就出現至少10具浮屍，現在甚至演變成1天2具浮屍，她不解到底什麼狀況才能讓市府開始關切這個嚴重的問題，先前她就已經提出很多次，但市府總是輕輕帶過，浮屍顯示1個城市有大家看不到的黑暗角落，包括生活困頓、身體疾病、心理問題都與其環環相扣。

柯志恩強調，她相信社工人員都非常辛苦，但是高雄發生那麼多案例，這已經不是社工和輔導人力上的問題，市府應該更進一步檢視事件背後所發生的原因，她知道這是全方面的問題，但1天出現2具浮屍，邁市府應該慎重面對，甚至告訴大家如何避免類似案件再度發生。

曾尹儷也批評，邁市府面對浮屍議題，竟以與前任市長任期內的死亡數字來比較作為回應，簡直太離譜，如此不專業、冷漠的回應態度及推諉的行政作為，陳其邁的政府治理表現完全不及格，她希望陳其邁重視市府公務專業態度，針對重要議題，及時向民眾提供正確資訊以示負責。

曾尹儷針對強化社會安全網課題提出建議，除了協調各局處相關單位加強治安防範外，基層弱勢民眾、家庭必須確切「無差別」被納入關懷系統，未來將徹底落實執行鄰里關懷網的建立，希望在事件發生前就主動採取預防措施，以減少不幸事件發生。