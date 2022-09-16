民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎為苗栗爭取8400萬元整修12所學校操場跑道。（徐定禎競總提供／謝明俊苗栗傳真）

過去1年，民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎與黨籍不分區立委湯蕙禎，一直為苗栗各級學校爭取運動操場及周邊設備整建，近日終見曙光，由教育部核定通過，補助苗栗縣內12所國中小運動操場PU跑道改善工程經費共8400萬元，可提供學生們更安全的健身環境。

徐定禎說，過去1年多勤走苗栗縣內各校，會勘盤點各校需求時，發現諸多校園操場已經非常老舊，甚至破損不堪使用，但卻苦無經費整修翻新，使用時容易造成學子及民眾運動傷害，經透過立委湯蕙禎向教育部爭取後，獲得體育署核定專案經費8400萬，供苗栗縣內育英、照南、五湖、山腳、烏眉、造橋、錦水、華興、南埔與后庄國小與鶴岡、獅潭國中等12所國中小學修繕操場跑道。

徐定禎表示，校園跑道在長年的使用及曝曬下經常出現破損、PU彈性疲乏等情形，常常使民眾與學生在激烈活動時面臨運動傷害危險中，因此，這次修繕經費將全數用於處理老舊跑道的更新、維護與改善周邊地坪凹陷積水問題，將運動風險降至最低。

湯蕙禎表示，徐定禎長期以來努力服務並極力爭取建設經費，同時也深耕地方了解苗栗急需改變的方向，從徐定禎身上看見，一位從政者想要為人民服務的那顆心，在過去沒有任何資源之下仍然盡自己一切所能去服務，讓人深受感動，這一次希望苗栗的青年學子能夠返鄉投票用你們的選票來支持徐定禎，讓苗栗有機會翻轉變得更好。

個性務實的徐定禎將照著原先安排好的步驟穩定向前走，爭取青年票則是他會積極加強的地方，未來有機會執政時，「養老、扶幼，鼓勵生小孩」就是他的3大願景，他相信自己可以讓苗栗更好。