據新華社消息，當地時間9月16日上午，中國國家主席習近平在撒馬罕國賓館會見伊朗總統萊希時表示，祝賀伊方即將成為上合組織正式成員。

習近平指出，中伊傳統友好，兩國關係經受住國際風雲變幻考驗，鞏固和發展中伊全面戰略夥伴關係是我們的共同戰略選擇。中方從戰略高度和長遠角度看待中伊關係，願同伊方加強戰略溝通和協調，推動兩國關係不斷取得新進展。

習近平強調，中方支持伊方維護國家主權和民族尊嚴，願同伊方一道，維護不干涉內政原則，維護發展中國家共同利益。雙方應積極落實兩國全面合作計劃，積極開展共建「一帶一路」合作，打造更多合作成果，歡迎伊方參與全球發展倡議和全球安全倡議。

習近平表示，中方祝賀伊方即將成為上海合作組織正式成員，願在上合組織框架內加強協調和合作。中方將繼續建設性參與伊朗核問題全面協議履約談判，支持伊方維護正當合法權益。

萊希表示，伊中傳統友誼深厚，雙方關係具有重要戰略意義。伊方堅定致力於同中國加強各領域合作、各層次交流，發展伊中全面戰略夥伴關係。伊方堅信，在習近平主席領導下，中國將有力維護國家主權和領土完整，實現建設現代化國家的偉大目標。

萊希表示，感謝中方在國際事務中秉持公平正義。伊方即將成為上海合作組織正式成員，這將有利於伊中加強在國際和地區多邊框架內合作。伊方支持共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議，願同中方深入合作，堅持真正的多邊主義。