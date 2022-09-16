疾管署日前已採購1萬劑阿斯特捷利康（AZ）Evusheld單株抗體，首批1728劑已於9月8日配送至各醫學中心、部分區域醫院。截至目前，已有34名病患使用，可提供半年或以上的預防感染保護力。

Evusheld的適用對象包括成人、12歲（含）以上，且體重大於等於40公斤、6個月內未染疫、一周內與感染者無已知接觸史，且符合1年内接受實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療，或具有效重大傷病卡的嚴重先天性免疫不全病患，3條件之1者，作為暴露前預防使用。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，Evusheld單株抗體，目前有34人使用，在1728劑中，使用的情形不多，這是用來提供免疫不全的患者預防感染之用，保護效果有百分之77～83，預估可以持續6個月或更久。

羅一鈞表示，Evusheld單株抗體需要醫師評估才能使用，也不是單一的預防手段，這些患者仍然應該維持防疫措施，例如打疫苗、勤洗手、戴口罩等。