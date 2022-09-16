蘇貞昌視察「中央興辦中和區監理站周邊三處社會住宅計畫」。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今（16）日上午至新北市視察「中央興辦中和區監理站周邊三處社會住宅計畫」，他致詞時特別提到，中央在新北市規畫中的社會住宅有1萬8338戶，新北市府僅規畫405戶，差距太大，請新北市副市長陳純敬多給市長侯友宜建議，讓進度加快，新北市人口最多最需要，他一直希望幫新北市解決住民的需要，中央與地方一起合作，讓新北更好。

國家住都中心向交通部取得板橋監理站、公路人員訓練場基地，在新北市中和區規畫德穗安居、德光安居及民富安居3處社會住宅，完工後可提供1869戶，預計明年起陸續將訓練場及監理站拆除搬遷到土城後發包。

蘇貞昌致詞時說，今天來新北中和送大紅包，其中兩塊土地百分之百是中央的，另一塊2.4％是新北市的，其他97.6％是中央的，經費要112億，全部中央出，中和「近水樓台先得月」，最獲益就是中和在地人，新的監理站、訓練場要另外編預算，也都是中央負擔，期待新北市政府也更要有魄力和努力，一起為新北市民創造福利。

蘇貞昌接著說，過去新北市也很努力，中央已在新北興建社宅已達成9480戶，新北市府達成數6937戶，目前規畫中的中央有1萬8338戶，地方政府405戶，這差距太大，這些社宅做起來，都是新北市府的，希望副市長陳純敬多給侯市長建議和幫忙，讓進度能夠快一點，蓋社會住宅地方不用出錢，差額都是中央補助，愈早找到符合相關條件的土地，通過都市計畫，中央愈快來做，如果不快一點，中央資源就會被其他縣市爭取，新北人口最多最需要，他一直希望趕快幫新北解決。

新北市城鄉局表示，新北市政府全力盤點土地興辦社會住宅，但市有土地多已開發利用，可興辦社宅土地皆已完工或施工中；社宅用地的取得確實不容易，所以採取策略，補其不足，包括多元取得社會住宅（容積獎勵回饋、公有地都市更新分回等約1100戶）、透過整體開發取得土地興建（新泰塭仔圳、蘆洲南北側、新店十四張站B單元區、土城彈藥庫、土城暫緩發展區、中和灰磘等整開區約9200戶），相關都市計畫刻在內政部審議中，希望內政部能夠加速協助。