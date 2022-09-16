光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百表示，長新冠症狀若干擾正常作息，建議立刻就醫。（光田綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

全台目前預估近百萬人面臨長新冠困擾，台中35歲李小姐5月底確診解隔後，以往3秒鐘就能入睡，竟發生失眠狀況，且還出現情緒不穩、記憶力變差等問題，幸透過「重複經顱磁刺激術」（簡稱rTMS）治療後大幅改善症狀，不再因長新冠後遺症而「輾轉難眠」。

從事生產管理工作李小姐自述，在確診解隔後不久回去工作，但老闆剛交待的事，一轉頭就忘了，不僅如此，原本倒頭3秒入睡的她，卻在染疫後首次體驗到失眠之苦，精神變差且脾氣也暴躁起來。

光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百表示，新冠患者即使PCR陰性，身體卻仍處在慢性發炎中，因新冠病毒不僅影響肺部或呼吸道，連中樞神經系統都會攻擊，誘發各種發炎反應。當新冠病毒使患者腦部發炎，造成血管或細胞缺損時，失眠、腦霧、記憶力變差等症狀，甚至影響腦部掌控情緒的區域引發憂鬱與焦慮。

李小姐為解決嚴重失眠，接受rTMS療程，第一次治療後，她說，「當晚睡眠品質十分良好」。楊鈞百解釋，rTMS能用微小電流刺激掌管情緒及記憶的大腦皮質，使長新冠引起的腦部症狀獲得緩解，且在短時間內就能看到成效，不過時間和次數因人而異。

楊鈞百表示，對抗長新冠可從飲食與運動下手，像地中海飲食和魚油，對於神經恢復有一定幫助，另外也建議培養運動習慣，最好每周3次，每次30分鐘。不過，有些李小姐長新冠症狀已干擾到正常作息時，還是建議立刻就醫。