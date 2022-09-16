老婦人患有糖尿病，卻沒有規律量血糖，導致血糖飆升，引起「急性代謝性腦病變」，呈現昏迷狀態。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中老婦人罹患糖尿病多年，月前行動變得遲緩，入院時意識不清，出現間歇性抽筋、癲癇症狀，檢測血糖值竟高達800mg／dl以上，經使用藥物控制，但病人腦神經已受損，呈現「類植物人」狀態，最終離世。台中慈濟醫院表示，血糖飆升對人體臟器損傷很大，彷彿把人浸泡在糖水一般，不能輕忽。

罹患糖尿病多年老婦人雖與家人同住，卻沒規律量血糖，血糖飆高仍渾然不知，家人偶爾協助測量，數據也沒特別異常，加上老婦平時吃得少，就以為血糖不會升高。不料，月前老婦行動變得遲緩、倦怠，家人以為腳傷不以為意，後來開始意識不清，間歇性抽筋與癲癇，緊急送到台中慈濟醫院。

經抽血檢驗，婦人血糖異常超標竟高達800mg／dl以上，已超過測血糖儀器臨界值，緊急使用打藥幫浦，給予抗癲癇藥與胰島素，還插管接上呼吸器搶救，再會診神經科治療。

神經內科醫師郭啟中從症狀與血糖數值研判，老婦屬典型「急性代謝性腦病變」，病人血糖過高，已傷及腦部神經，才造成癲癇、昏迷不醒；遺憾的是，縱使血糖數值已下降，老婦仍然無法清醒，最終離世。

郭啟中建議「糖友」，想要控制好血糖很簡單，每天要規律量血糖、要按時吃藥，且要控制飲食，真正落實「飲食」、「藥量」與「運動」的平衡，掌握自己血糖變化，才能與糖尿病和平共處，千萬不要以為吃得少甚至不進食，血糖就不會升高。