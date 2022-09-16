酷聖石冰淇淋打造傳說對決萬聖主題店，地點就位在西門捷運站旁的門市。（COLD STONE提供）

天氣又熱了起來，秋老虎威力不容小覷，連鎖冰品店COLD STONE與手遊「傳說對決」合作準備大鬧萬聖節。即日起至11月3日登場限定新品，包括「燕尾服黑面俠」、「木瓜仙子」以及經典品項「創始者最愛」，全都化身可愛搞怪萬聖傳說對決角色。業者分析，網路社群影響力大，透過與手遊合作帶動話題，新品有望帶動業績成長3成。

COLD STONE新品「燕尾服黑面俠」使用極濃黑‧玫瑰鹽冰淇淋，選用活化萃取竹炭粉入冰製作，特別加入喜馬拉雅山玫瑰鹽搭配香奶冰淇淋基底，香濃鹹甜滋味，再加入微苦香脆的黑巧克力餅乾與巧克力淋醬，最後點綴蜘蛛網巧克力片。

「木瓜仙子」為首次推出的木瓜牛奶冰淇淋，香甜濃郁木瓜奶香，搭配軟Q小麻糬佐上鮮乳煉乳，再襯上鹹甜奶油餅乾的口感，就像在吃的經典飲品木瓜牛奶一樣，每款聯名冰淇淋皆各別搭配傳說對決萬聖節角色「克里希」、「愛麗絲」、「哥德爾」插卡，以及超酷炫—極黑脆餅、萬聖節造型冰淇淋杯，讓整份冰淇淋充滿的濃濃萬聖感，儀式感十足。

即起至11月3日購買萬聖聯名冰淇淋加碼贈送傳說對決虛寶卡，登入遊戲序號即有機會抽中傳說對決限定萬聖節造型，限量3萬份。另傳說玩家天天買一送一，出示傳說對決遊戲內COLD STONE公告畫面，至酷聖石冰淇淋直營門市享中杯以上冰淇淋買一送一(脆餅、桶裝除外；價低者為贈送品項)。品牌也加碼酷聖石冰淇淋LINE官方帳號「傳說對決抽抽樂」，每帳號每天可抽乙次，有機會抽中免費冰淇淋兌換券、冰淇淋買一送一、桶裝買一送一等多項優惠。

酷聖石冰淇淋也打造傳說對決西門萬聖主題店，坐落西門捷運站旁的西門門市搖身一變萬聖節主題店，從店門口到客席區，充滿超可愛的萬聖角色和造型適合拍照打卡，享受美味冰淇淋也能滿滿的萬聖氛圍。