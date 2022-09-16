颱風「梅花」，四度登陸中國刷新多項紀錄。（圖：中國天氣）

據「@中國天氣」消息，颱風「梅花」今天（9月16日）12時40分前後以熱帶風暴級在遼寧大連第四次登陸中國，為2000年以來首個登陸遼寧的颱風，也是1949年以來登陸中國最北的秋颱。隨著「梅花」到來，遼寧、吉林、黑龍江等地將掀起強降雨和強對流天氣，遼寧中東部等地有大暴雨。

據大陸中央氣象台監測，9月16日12時40分前後，「梅花」的中心在遼寧省大連市再次登陸，登陸時中心附近最大風力有9級（每秒23公尺），中心最低氣壓990百帕。登陸後，「梅花」將逐漸變性為溫帶氣旋。

此前，「梅花」於14日20時30分以強颱風級別在浙江舟山普陀沿海一帶登陸，之後又於15日凌晨0時30分前後在上海奉賢沿海二次登陸，隨後自南向北穿過江蘇東部沿海，16日0時前後以熱帶風暴級在山東青島嶗山區沿海第三次登陸。

受「梅花」影響，昨天山東半島、遼寧、吉林等地風雨明顯增強，青島和煙台局地遭遇特大暴雨，福山、棲霞、蓬萊等多地甚至出現極端降水；此外，山東半島等地出現8～9級陣風、局地10～12級。

縱觀「梅花」生命史，已存活了8天，不僅生命力頑強，還刷新了颱風界多個紀錄。中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，「梅花」不僅是1950年以來登陸上海的最強颱風和登陸山東的最晚颱風，也是2000年以來首個登陸遼寧的颱風，以及1950年來第三個四次登陸中國的颱風。

此前四次登陸中國的颱風，登陸地都集中在南方，「梅花」登陸地偏北明顯，刷新了秋颱登陸地最北紀錄。據大陸中央氣象台統計，「梅花」是1950年來第三個四次登陸中國的颱風，此前分別是1990年12號颱風（Yancy）（一次台灣，三次福建）和2014年16號颱風「鳳凰」（兩次台灣、一次浙江、一次上海）。

為什麼秋颱風「梅花」能走出四度登陸中國的奇特路徑？王偉躍分析，主要得益於天時、地利兩個方面。首先，9月海溫高，利於颱風發展增強，還有颱風「南瑪都」給「梅花」大量水汽支持，使其存活時間更長。其次，近期副熱帶高壓收縮東退，北方缺乏具備與颱風抗衡實力的冷空氣，「梅花」則在副熱帶高壓引導下，沿海岸線一路北上。此外，中國海岸線彎曲且長度長，颱風沿著沿海地區行進時就比較容易出現多次登陸的情況。

目前，「梅花」雲系依然龐大，在其影響下，今明天遼寧中東部、吉林中部、黑龍江東南部等地有大到暴雨，其中，遼寧中東部等地的部分地區有大暴雨（100～160毫米）。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～40毫米，局地可超過50毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

大陸氣象部門提醒，今天遼寧、吉林、黑龍江等地風雨影響仍將持續，相關部門和公眾警惕強降雨、大風和局地強對流天氣的不利影響；山東、遼寧等地沿海居民盡可能待在防風安全的地方，危房人員及時轉移。相關水域的水上作業和過往船舶應當回港避風，同時注意防範強降水可能引發的山洪、地質災害。