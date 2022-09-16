中秋連假過後，台灣又迎來今年第二波疫情高峰，伴隨著BA4、BA5的高傳染力，造成我國發生二次染疫的人數即將突破萬人，除了打滿疫苗、戴好口罩及加強手部消毒外，提昇公共衛生意識也是最主要的議題。

全國中小學於九月份正式開學，為照護學童的健康，台北市議員江志銘、台北市議員游淑慧、麗山國小校友會會長陳宥丞攜手台灣昕諾飛股份有限公司（即飛利浦照明）、飛利浦特殊照明總代理鑫圓方實業有限公司一同守護內湖麗山學區（麗山國中、麗山國小），以使用率高及教室功能做為區分，捐贈能快速有效殺死細菌病毒的飛利浦UV-C消毒設備：「飛利浦吸頂式UVC上層空氣消毒燈」、「飛利浦-UVC單臂消毒車」給台北市立麗山國中、台北市立麗山國小；緊鄰校園的台北市私立達群文理技藝短期補習班亦擔憂課後補習的孩童健康，亦透過麗山國小家長會張家榮會長與我們連繫立刻安裝設備，讓整個學區防護更加完備。

台北市議員江志銘、游淑慧、麗山國小校友會會長陳宥丞攜手台灣昕諾飛股份有限公司（即飛利浦照明)台灣專案業務總監龔柏丞(中)及總代理鑫圓方實業有限公司一同守護內湖麗山國中、小校園。(戴志揚翻攝)

台灣飛利浦專案業務總監龔柏丞提到：「飛利浦UV-C紫外線光源經美國波士頓大學研究發現，UV-C光源照射表面9秒後，可將其上 99% 的新型冠狀病毒去活化，能有效對空氣、表面和物件進行消毒。而且飛利浦燈管含微量汞能抑制殺菌時臭氧的外溢並兼具環保，同時產品也經SGS認證能99.9％殺死病毒細菌。」

鑫圓方實業副董事長林鈺霏表示：「自疫情發生以來，孩童的健康是我們首要關心的議題，學齡的孩童好動好學，使用飛利浦人機共存的UVC消殺設備，反覆循環殺死空氣中傳播的病毒細菌，打造更安全、更安心的上課環境。」下課後使用「飛利浦-UVC單臂消毒車」可消毒教室內表面與物件，提供校園不間斷的全時防護。

台北市議員江志銘指出，「歷經幾個月前至今疫情的影響，全國部份學校於上個學期末緊急停課，為降低校園染疫機率，我們特別趕在學校開學前，協同國際知名品牌飛利浦照明為校園安裝UV-C消毒設備，打造健康的學習環境，讓家長少一些憂心，學生多一點放心。」

台北市議員游淑慧表示，「許多家長雖然期盼新的學期開始，學童可以正常上下課，但在政府推出以篩代隔的政策後，讓學生及家長不禁憂心校園內是否存在無症狀患者，我們為此協助安裝飛利浦UV-C設備，打造安心就學環境。」

麗山國小校友會陳宥丞會長也說，「感謝飛利浦照明及鑫圓方實業為我的母校及學弟妹安裝這麼安全的UVC消毒設備，在疫情反覆的關鍵時刻，即時為學校師生增添一層防護，以達到學童可以平平安安上學、健健康康回家的理念。」