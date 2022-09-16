2022年客製化窗簾在全球運力短缺，面臨嚴峻的跨國調度、交期拉長挑戰。由於交期不定，致使專賣客製窗簾的通路、設計師，銷售訂製shutter意願降低，億豐(8464)今年度獲利承壓，還好業外匯兌利益與處分固定資產利益，可望帶動今年全年度營運維持成長腳步。

展望2022年度，億豐在歐洲區業務方面，受俄烏戰爭影響終端銷售。至於北美地區，因客製化窗簾在全球運力短缺，面臨嚴苛的跨國調度、交期拉長挑戰。由於交期不定，影響訂製框型百葉窗銷售，而在固定尺寸窗簾方面，受通膨不利因素，將呈現衰退，法人預期`，法人預期，億豐在歐洲、北美區2022年營收年增將落在0.7~0.8%左右。

在其他地區方面，受俄烏戰爭、全球通膨、大陸封控等不利因素影響，2022年營收恐將呈現減少的局面。法人預期，億豐2022年度營收將微幅成長。

展望2023年，億豐正擴大墨西哥客製化窗簾產能、布建美國東岸分貨點，試圖降低交期不定的衝擊。墨西哥新廠將在2022年第4季建廠完工，2023年億豐產能增幅將維持10~15%水準，法人認為，億豐本業獲利將恢復成長動能，不過，因2022年業外匯兌利益與處分固定資產墊高營運基期，整體獲利將呈現微幅成長的局面。