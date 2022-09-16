全球人壽實踐公平待客與普惠金融目標，發揮商業保險的社會功能，繼上半年捐贈台南市政府弱勢家戶微型保險後，下半年持續擴大捐贈澎湖區漁會漁民暨會員微型保險，今天由全球人壽總經理馬君碩代表捐贈、澎湖區漁會總幹事蔡月嬌代表受贈。全球人壽傾聽並重視弱勢金融消費者的需求，積極推廣微型保險，並持續推出各類符合社會關懷原則的保險商品，以公平待客為服務核心、普惠金融為具體行動，善盡對保戶提供保障與服務的承諾。

全球人壽表示，與之前對象為弱勢家戶不同，全球人壽這次與澎湖區漁會合作，微型保險捐贈對象為澎湖區漁會漁民暨會員，由澎湖區漁會擔任要保單位，為澎湖區漁會漁民暨會員提供一年期的微型傷害險保障，保障內容包含意外身故及因意外造成1至11級失能給付，這次捐贈受惠人數約為1千5百人、捐贈總保費近新台幣29萬元。響應政府政策、善盡企業社會責任，以保險概念擴大社會安全保護網，讓不同脆弱特徵的弱勢民眾都可用低廉保費獲得基本保險保障，不再讓「意外」成為壓垮生活的最後一根稻草。

為了將保險觀念帶入社會安全與救助體系，全球人壽期望以兼具基本保障需求、保費親民的特色與高包容性商品，來照顧經濟弱勢或特定身份族群，全球人壽同時推出個人微型傷害保險專案，並以原住民、農民、漁民、經濟弱勢及領有身心障礙證明的民眾為主要對象，投保年齡為15至75歲，且不分職業等級、性別，皆採單一費率，簡易投保免體檢。

全球人壽2021年度針對具「微型、實物給付、保障型（高齡化）、政策型、其他保費低廉具基本保障功能，以及針對退休族群之保單商品」等各面向包容性特徵、符合普惠金融政策目標之保險商品，當年度有189項商品於架上銷售，供保戶選擇，其中微型商品更推出團體保單，2021年承保人數達6,012人。

為持續創造符合市場所需的商品、善盡對保戶提供保障與服務的承諾，全球人壽為因應不同客戶需求以及臺灣即將進入超高齡化社會等議題，不僅在全省各地營業據點設置無障礙友善空間，更推出各類型符合社會關懷原則的保險產品，照顧弱勢的微型保險、為經濟弱勢族群設計的小額終老保險、長照險與大專學生團體保險等產品。

全球人壽長期投入ESG（環境、社會、公司治理），積極推廣普惠金融包含微型保險、小額終老等保險商品，未來將持續響應政府照顧弱勢族群的保險保障政策，透過推廣、捐贈方式推展微型保險，並依政府規範積極尋找適合的對象或單位推動捐贈微型保險，目前累積捐贈團體微型傷害保險已超過2萬4千人次，總計保費約420餘萬元，希望讓需要的經濟弱勢或弱勢家戶者在面臨意外與風險時刻，有全球人壽的微型保險撐腰。