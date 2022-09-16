Adobe宣布將以200億美元現金加股票收購設計軟體公司Figma，惟投資人對於Adobe砸下天價收購競爭對手的做法並不埋單，周四Adobe股價重挫16.79%，創下2010年以最大單日跌幅。

Figma成立於2012年，其主打以雲端技術為基楚的設計軟體，能讓多人在同一個檔案進行協同作業，主要客戶包括谷砍、微軟、Airbnb等公司，成為Adobe旗下設計工具軟體Adobe Experience Design（Adobe XD）的競爭強敵。

Figma在2021年最後一輪融資中的估值為100億美元。消息人士透露，Figma的背後金主包括Index Ventures、Greylock Partners和 Kleiner Perkins等創投公司，其今年的全年經常性收入（ARR）估將超過4億美元。

Adobe在新聞稿中證實Figma今年ARR將超過4億美元，並表示其毛利率約達90%，營運現金流為正值。

這表示，在雲端軟體業的股價營收比（PS Ratio,股票估值指標之一）從去年創下紀錄的高點大幅下滑之際，Adobe卻願意砸下比Figma營收高出50倍的價格進行收購。

BVP那達克新興雲端指數中的主要雲端服務公司，其預期股價營收比已從2021年2月的約25倍大跌至僅略高於9倍。

Adobe表示將把部分產品功能，如圖片、相片和影片技術整合到Figma的平台中。Adobe提供一系列專業的圖像和影片製作軟體，包括Photoshop、Illustrator、Premiere Pro等。

交易完成後，Figma共同創始人兼執行長Dylan Field將繼續經營這家公司，並向Adobe數位媒體事業部門總裁David Wadhwani負責。

Adobe亦公布第三財季（截至9月2日）業績。營收為44.3億美元，符合分析師預期。調整後每股盈餘為3.40美元，優於分析師預估的3.33美元。

本季展望則好壞不一，Adobe預估第四財季營收為45.2億美元，不及市場預估的46億美元。調整後每股盈餘預估為3.50美元，略高於市場預估的3.47美元。