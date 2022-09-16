吳怡霈（左起）、胡瓜、張秀卿以及賴慧如錄《最強綜藝秀》。（民視提供）

張秀卿被4人扛轎出場。（民視提供）

張秀卿日前穿低胸裝上民視、八大《最強綜藝秀》，一開場演唱氣勢非凡，坐在由4位猛男扛起的轎子上登場，笑得合不攏嘴說：「為了感謝胡瓜禮遇，還特地也把『長輩』請到現場。」最禮遇長輩的綜藝天王胡瓜正在找是誰時，張秀卿冷不防挺出「性感低胸」，卻嚇得胡瓜倒退三步，要她「請『長輩』回家」。

唱出許多膾炙人口歌曲的張秀卿，圈粉無數，製作團隊安排老中青三代的粉絲與她合唱，其中老粉絲代表林保羅，把張秀卿的背景、發行唱片介紹的鉅細靡遺，讓她大吃一驚，直喊「真的是太愛我了」、「鐵粉來著」等，另外2位則是麗小花跟鍾采穎，也都在比賽期間唱過張秀卿的歌，大夥的歌聲讓所有人聽得如癡如醉。

除此之外，近期盛行的街頭健身「槓上舞者Bar Dancer」讓張秀卿心花朵朵開，高顏值的團員配合節奏，呈現人體國旗、空中漫步，甚至在槓上做出高難度的特技，讓所有人驚呼連連，心癢癢的張秀卿親自拜託想跟團員來段互動，滿心期待的結果。

製作單位居然安排不知情的胡瓜親自示範，只見半推半就的胡瓜撐起單槓，騰空支撐身體半空中與張秀卿面對面，嚇得張秀卿急摀嘴，胡瓜更是極力不嘴對嘴，整個人臉都脹紅，呈現爆笑版的雙人上桿，現場笑聲不斷。