近來網路流傳一張「邊境管理及開放建議」圖表，內容指出入境檢疫「0+7」將在10月10日上路。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，內容經過討論都有修正，由於邊境解封會影響很多事情，需要安排妥當才能進一步的宣布，並表示「10月上旬機會很小」。

近日有民眾在網路論壇批踢踢上傳一張疑似指揮中心「邊境管理及開放建議」圖表，內容說明9月26日起入境人數上限將調整為每周6萬人次，並取消機場唾液PCR，下階段則在10月10日起調整為每天入境2萬人次、入境檢疫改為「0+7」，並取消禁團令。

王必勝表示，因應世界都在開放，如果疫情可控也都在規劃中，積極與各部會討論邊境開放作為；討論過程中有各種提案，目前都還在詳細討論中；由於牽涉到各部會業務，很多細節還是要請各部會帶回去深入規劃，再與指揮中心討論，至於時間點仍視疫情而定。

王必勝分析國內疫情，已連續4天以上達4萬例，根據模型推估，可能下周三或下下周三會到達最高點，等到趨勢往下，大概已經是10月初；因為這些措施會影響很多面向，需要給各部會、各單位和業者民眾有準備時間，所以應該不會在10月上旬這麼快。

「我們實施邊境管制有很長一段時間了，如果要解封會影響很多事情，所以要思考清楚。」王必勝表示，如果要實施入境檢疫「0+7」，要考慮的面向很多，包括入境總量多少、自主防疫規定如何調整、禁團令和團隊簽證事宜、防疫旅館和防疫車隊調整，和其他部會有很大關係，因此要思考清楚才會做進一步的宣布。

至於未來取消禁團令後，是否會取消國際郵輪靠港限制？王必勝表示，交通部航港局有送文給指揮中心，正在審核中。