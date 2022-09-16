國民黨台北市長參選人蔣萬安16日發布「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策，會後接受媒體聯訪。（鄭任南攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今召開「讓世界的行事曆有台北」城市創新政策發布會，他表示將借鏡國外經驗，以美國德州奧斯汀舉行的「西南偏南（SXSW）」大型嘉年華為例，結合音樂、電影、互動科技等 ，未來要在台北市舉辦複合式大型節慶活動，讓會展產業(MICE)成為後疫情經濟復甦的火車頭，讓台北出現在世界的行事曆。

蔣萬安提及，北市未來要舉辦像德州奧斯丁城市大型嘉年華西南偏南（SXSW），結合音樂、科技、新創，每年都有來自世界國際友人，帶動城市各項產業發展，很多美國知名歌手都在此發跡，前美國總統歐巴馬、臉書創辦人馬克．祖克柏也曾都在SXSW演講過，未來在北市應該舉辦大型國際音樂嘉年華會。

對於台北舉辦複合式大型會展先天條件，他分析，台北有風格多元的流行音樂，一直是華語樂壇的領頭羊，而台北更是國內影視音產業發展重鎮，擁有豐沛的文創底蘊和能量，先天優勢坐擁內科、南軟以及未來的北士科，結合科技廊帶、龐大的產業聚落，讓台北的資通訊及數位內容產業持續發展，吸引世界知名品牌投入互動科技的研發。

蔣萬安認為，要讓會展產業(MICE)成為後疫情經濟復甦的火車頭，包括第一層音樂創作、電影影視、 互動科技、數位藝術、 人才交流、智慧授權等「發展」，再來還要「外溢」到會展、觀光、商圈、旅宿、餐飲、交通等服務產業全面受益；第三層要「升級」，包括升級產業、經濟及人才、接軌國際。

蔣萬安說，從新世代音樂祭開始，舉辦「台北國際潮流音樂節(祭) 」，由於音樂產業在疫情受災極大，鼓勵音樂愛好者結合文創、互動科技、影像創作跨領域的音樂創作，且台北擁有最完備的音樂表演場域如北藝、北流、會展中心、小巨蛋及未來的大巨蛋等。

他提及，整合現有資源、公私協力，結合民間力量，擴大北市官方活動譬如說台北電影節、藝穗節、新創基地節等，同時結合民間發起或引進授權活動，例如台北電腦展、台北國際書展、白晝之夜。

蔣萬安指出，他要強化台北市的亞洲經濟的核心角色，與創意發動機領導品牌，引領台灣在音樂、影視、互動科技等領域掌握話語權。讓台北出現在世界的行事曆，讓世界看見台北，希望國際友人翻開國際行事曆，看到不只是每年3月到東京、5月到維也納、11月曼谷，未來台北會出現在世界的行事曆。

蔣萬安總結道，SXSW帶動不只是城市整體發展，還有每年國際觀光客帶動經濟、人潮商機，第二，北市也要發揮加乘效果，帶動旅宿、交通、餐飲、商圈等，第三則要進行跨域對話，現在都是單獨個別如音樂節、文化季、影視活動，希望跨界整合，未來音樂人跟科技人對話交流，合作激盪火花，讓電影人跟環保人士對談，或是讓設計家跟政治人物對話，將設計思維導入政策。

蔣萬安說，第四要跟國際接軌，納入國際人才，各領域專業人士來到台北交流彼此學習成長，跨文化對話，明年雪梨也要舉辦一場海外的SXSW，如果台北沒辦法走進世界，就讓世界帶入台北，創造更國際化的台北。