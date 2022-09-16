康和證(6016)力推品牌年輕化與普惠金融目標，推出跨載具情境式選股的「好康fun心投」平台，主打只要千元低門檻就能進行投資，定位為專為鼓勵年輕小資族理財、善用投資工具累積財富的新世代一站式理財平台。

「好康fun心投」以獨特電商式網頁設計，不須另外下載APP，不受限於手機、平板、電腦等載具皆可使用。平台有別於傳統定期定額做法，將專業的自訂槓桿股權選擇權，打造出小資理財族都能輕鬆上手的定期不定額倍數投資方式。

康和證董事長鄭大宇表示，近年來數位交易熱潮帶動投資人年輕化趨勢，這是一個好現象，康和證力推普惠金融，就是希望讓年輕人能及早參與市場投資、達成「理財要趁早」目標，「趁早」與「及時」的理財，每一塊錢都是投資機會，主動選擇理財、進行價值投資。

「好康fun心投」以穩健定期投資為目的，在商品選擇上排除投機或股本太小標的，僅納入市值較大的公司或ETF等、嚴選投資商品，力圖降低一般客戶因投資不熟悉標的而造成大幅虧損風險。

康和證說明，「好康fun心投」平台設有「該選哪股好」、「我要存多久」兩大主題情境式選股試算功能。前者可設定目前年齡、計畫退休年齡與期望未來每年可有多少被動收入等參數，平台就會以現金殖利率、每月須投入金額試算，讓投資人自行選定該投資哪些績優股。

而後者則可選擇多檔股票或ETF為標的，同時輸入每月計畫投資金額、期望未來每年可有多少被動收入等參數，平台立即以過去5年績效模擬試算結果，告知1～3倍數須投資時間、試算報酬與損益，讓投資人選擇最適合的標的參與倍數投資。

康和證表示，「好康fun心投」的「智能選股」可設定EPS、ROE、本益比、殖利率、營收成長率等，篩選出具投資價值標的、等待進場好時機，同時首創可「日日扣」，解決扣款日限制天數不便，做到符合個人化及風險易於分散的任選扣款日。