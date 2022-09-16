疫情趨穩定，企業陸續復辦尾牙春酒，台北大直英迪格酒店看準商機，即日起至2023年3月31日止，推出「英雄宴」尾牙春酒專案，提供創意西式套餐，每人1,980元+10%起，餐前加贈1小時餐前酒會，內含指定酒款及軟性飲料，餐期席間也提供啤酒無限暢飲，讓員工一路HIGH到底！平日80人以上，假日100人以上，另可選擇西式自助餐，大口吃肉，大口喝酒，獨享sneaKOut BAR戶外酒吧包場。

預定「英雄宴」專案，不分平假日，可享客房加訂優惠價每房3,300元+15.5%起。專案訂房滿20間，贈高級客房住宿?一張，可累計；訂滿50間豪氣加碼贈價值18萬總統套房住宿一張。

今年7月甫開幕的sneaKOut BAR，已吸引多家企業團體舉辦包場活動。200坪戶外露臺，180度遼闊景觀視野可遠眺101，在綠意盎然植栽環繞下，宛如城市秘境。想舉辦特色尾牙春酒派對的企業，sneaKOut BAR可望是最佳選擇。