海洋永續觀念興起，也讓人好奇海底世界，屏東縣政府今年出版「屏東海底40米」，帶讀者親近屏東海洋，即日起在各網路平台預購，早鳥預購還可獲限量款「海底40米珊瑚杯」。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東被三面海洋包圍，風土民情也與海息息相關，處處充滿海的味道。新書「屏東海底40米」從西側大鵬灣到東側旭海草原，從淺海到深海，帶領讀者揭開屏東海洋的神秘面紗。

「屏東海底40米」一書透過手感插畫、美術情境等編排設計，由不同深度、生態層及多樣化的人文生態保育，繪製而成海洋之書，希望充分展現屏東繽紛海洋世界、開啟海底的層層探索，並發現屏東最美的海洋特色。

傳播暨國際事務處表示，去年縣府就曾出版最美旅遊手冊「屏東特有種」，一改傳統型錄式景點介紹，既親切又深入將屏東在地特有的人文、物產及文化等提煉成冊，搭配具童話風格插畫圖案，勾勒出屏東獨有的溫暖情感。

縣府表示，「屏東海底40米」即起開放預購，可至國家書店、五南文化廣場、獨立書店、誠品書店、博客來等網路平台預購。早鳥預購還可獲得限量款「海底40米珊瑚杯」，杯子是可愛的海龜，以及繽紛海底生物為設計，當水一注滿，彷彿海底的景象在杯子裡活了起來。

此外，隨書附贈以海底世界為元素的可愛書籤，小巧精緻、相當吸睛。（編輯：張芷瑄）1110916