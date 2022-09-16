過去3天以來，吉爾吉斯和塔吉克這2個前蘇聯共和國邊境緊張局勢突然加劇，吉爾吉斯邊防軍官指責塔吉克部隊在短暫對抗兩天後向幾個吉爾吉斯哨點開火，緊張局勢升級。

據《半島電視台》（Al Jazeera）16日報導，吉爾吉斯邊防軍表示，部隊將於16日上午還擊，目前邊境沿線發生了衝突，並補充說，塔吉克部隊正在使用坦克、裝甲運兵車和迫擊炮攻擊。目前兩國1000公里的邊境中有三分之一以上仍有爭議。

相反的，塔吉克也指責吉爾吉斯部隊使用「重型武器」炮擊其1個前哨和7個村莊。 塔吉克市伊斯法拉（Isfara）當局表示，共有1名平民被打死，3人受傷。

目前吉爾吉斯斯總統賈帕羅夫（Sadyr Japarov）和塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）都出席了烏茲別克撒馬爾罕的上海合作組織峰會（SCO），並與一些其他國家領導人一起出席在15日晚宴上的合影中。

吉爾吉斯和塔吉克都是前蘇聯共和國，曾是蘇俄軍事基地的所在地，並與莫斯科有著密切的聯絡。俄羅斯總統普丁也出席了本次的上海合作組織峰會

邊境上的小規模衝突很頻繁，通常會迅速升級，而去年它們幾乎導致了一場全面戰爭，不過14日，俄羅斯呼籲兩國採取緊急措施，控制邊境局勢。

當前的兩國敵對行動爆發，發生在俄羅斯正面臨著迅速的反攻，迫使其軍隊離開哈爾科夫地區東北部，而亞塞拜然和亞美尼亞之間重新爆發戰鬥，為俄羅斯聯邦的南面增添了不少壓力。