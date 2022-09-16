41歲女星李亮瑾，去年3月生下第一胎兒子「阿卡將」後，昨（15日）再度迎來第二胎，她除了發文報平安之外，也強調為了這一胎吃盡苦頭，但看到兒子平安出生後，孕期間不舒服的過程全都忘得一乾二淨。

李亮瑾昨（15日）順利生下二寶，她先是發文表示母子均安，也感謝這段時間所有人的關心，雖然為了這胎吃盡苦頭，但看到兒子平安出生後，孕期經歷過的不適狀況全都拋到九霄雲外，接著表示上一胎生產時太過緊張，醫生為了讓她情緒鎮定就睡著，加上考量到寶寶健康，選擇用半身麻醉，也因為這樣讓她在生產過程時，感受到「二寶離開自己身體」，也聽到兒子首次哭聲及躺在手臂上的溫度及重量。

李亮瑾回想起當時情境，依舊感動到流淚，也向二寶感性告白：「孩子…謝謝你來當我的寶貝」，接著除了感謝家人跟公婆一路陪伴，也感謝老公張峰奇一同進產房感受二寶到來，但也不忘爆料老公「一開始就拜託護理人員是否能幫忙拍照，怕自己手軟腿軟」。

圈內好友及網友得知喜訊後，也紛紛留言祝賀：「恭喜亮亮，也恭喜阿卡將多一個伴了，記得好好休息喔」、「辛苦了，好好休息，記得小心注意傷口呦」、「辛苦妳了！好好休息唷！恭喜你們再添生力軍一枚」、「歡迎來到這個世界，母女都健康喔」、「恭喜！媽咪辛苦了」。