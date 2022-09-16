新竹市議會16日定期會，由代理市長陳章賢進行施政報告，他說過去竹市是「被路過的城市」，而市府7年多來推行5大願景，大小建設獲國內外逾200獎項，也感謝議會指導與協助，盼延續城市光榮與幸福，與市民一起為新竹驕傲。

本次是第10屆市長的最後1次施政報告，陳章賢說，過去民眾認為新竹只有科學園區，是美食沙漠也是「被路過的城市」，但近8年來在市府團隊努力下，竹市變得更美好，成為作家比下令人驚豔的城市。

今日施政報告內容，涵蓋近年大、小建設之改造前後對比照片，陳章賢也分別以核心城市、田園城市、友善城市、智慧城市、美學城市等5大願景說明。

陳章賢首先提到，市府推動五楊高架向南延伸、新竹輕軌、YouBike2.0、新竹火車站跨站平台陸續落實，另也打通公道三路，改善外環道路系統，結合道路拓寬、時制重整、智慧交控等方式，紓解園區交通，並辦理新竹大車站計畫、地下道道路拓寬與環境改善、停車場興建與再生等。

從2015年起市府也辦理SBIR計畫，協助於200家在地企業、促成生產及商業化投資逾6.7億元，更辦理中油遷庫、國科會3棟研發大樓、台肥D7-B辦公大樓及竹科X園區等多項建經濟設。

近8年來，市府共完成3區親子館、公托及社福中心建置，新增8所非營利幼兒園，新竹幼兒園與新竹國小附幼也預計在113學年度完成；此外，今年2月桃竹苗區首座公設兒童發展早療中心啟用，6月也啟用北區及香山區遲緩兒社區療育據點，新竹馬偕兒童醫院也預計11月正式營運。

市府更透過指定、修復及活化三部曲，新增29處古蹟歷建，年年舉辦仲夏藝文季、兒童藝術節、新竹國樂節等優質藝文活動，以及新竹300城市博覽會、台灣設計展及光臨藝術節等大型活動，擦亮城市品牌。

為讓人民幸福有感，市府陸續推出社會福利政策，包括移動幸福餐車、弱勢補助、好孕專車、提供長輩免費健檢與發放重陽禮金及多元長照服務，並啟用身障就業綜合大樓等。陳章賢也期待，未來在議會、市府與市民攜手努力下，持續為竹市驕傲。