周五公布的官方數據顯示，英國八月的零售銷售下跌，跌幅高於預期，並為自2021年12月以來最高的跌勢；多數的零售類別都出現廣泛下跌。消費者正縮減零售開支，以應對持續飆升的生活成本。

英國國家統計局(ONS)指出，八月零售銷售按月大跌1.6%，表現劣於路透調查所有經濟家的預期，路透調查的平均預測為月減0.5%。

ONS說，所有主要的零售類別都下跌，包括食品商店、非食品商店、非商店的零售和燃料，都出現月減。上一次發生這種情形是在2021年7月。

銷售金額下降，導致八月的年減幅度高達5.4%，凸顯出消費者面臨的壓力越來越大，工資的上漲也跟不上能源價格飆升和快速的通膨壓力。

ONS說，根據零售商的意見回報，消費者正在削減支出，主要原因為物價上漲，以及對自己購買能力的擔憂。

該數據消息公布後，英鎊下跌0.4%，來到1.1418美元。

消費者信心暴跌，許多家庭為了買得起必需品，而被迫減少購買可自由支配的非必需商品。而零售銷售數據幾乎肯定會拖累Q3的經濟成長，除非九月的零售數據可以激增3.1%以上。