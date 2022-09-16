台中市議會16日市政總質詢，台中市議員周永鴻表示，潭雅神區值得也必須擁有一條捷運，目前交通局規畫機捷的路線，但規畫中僅是把機場旅客帶至市區，要求未來應擴增至豐原周邊路線。盧秀燕說，自己認同且懂，未來會比照桃機捷模式，持續爭取支狀延伸。

周永鴻說，縣市合併後，縣區居民感覺自己是二等公民，公園數不如市區、道路不如市區寬廣，詢問市長盧秀燕在縣市縫合部分為自己打幾分？盧秀燕表示，不好意思為自己打分數，永遠都要繼續努力，謝謝議員指教。

周永鴻指出，潭雅神地區是有需要又有條件設一條捷運的地方，我們有清泉岡機場，又是黃金產業廊帶，有許多隱形冠軍，還有中科、中小企業，就業人口也多，必須也值得有一條捷運。

周永鴻說，台中的數條捷運路線規畫中，有一條是類似機捷的規畫，但該條路線從機場出來後，連結到市區到大里、霧峰連沒辦法把人帶到豐原等地，請市府在重大捷運路網規畫要把縣區放進去，若能把機捷連結到豐原，有助於縣區經濟發展、能見度等的提升。

盧秀燕表示，認同而且懂議員所說的，民眾出入不管客用、日常使用都很重要，桃園機捷也是分段做，做了主要路段後，再支狀延伸到各地去，未來也會朝這個方向努力。

交通局長葉昭甫指出，行政院核定台灣有4個國際機場，目前只有清泉崗沒有軌道連結，這條機場捷運路線希望扮演國際機場軌道的聯外運輸骨幹，規畫自台中國際機場起，經大雅、水湳經貿園區及一中商圈至台中車站後，續往中興大學、大里、霧峰。

交通局表示，可行性研究報告於去年4月9日提報交通部審查後，已依據審查意見於去年8月提送修正報告，交通部接續於去年11月辦理現地勘查，並於同年12月召開初審會議。目前市府已依初審會議意見完成報告修正，及於今年4月1日再提報交通部續審，市府會配合中央審查程序並積極爭取可行性研究儘速核定。