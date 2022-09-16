温昇豪、導演陳潔瑤，湯蘭花、陳宇、導演葉天倫16日出席「2022世界民族電影節」開幕茶會。（羅永銘攝）

温昇豪今年以《茶金》第5度入圍金鐘獎最佳男主角，日前他被周刊拍到與同劇女演員李杏過從甚密，午夜一起進出酒吧，甚至還到女方香閨待了半小時才離開，他先前澄清當晚是新劇《整外春秋》的例行編劇會議，2人是製作人和編劇統籌的關係，所以見面是為了工作，他今（16日）出席「2022世界民族電影節」開幕茶會，再次回應：「完全沒什麼好避的，越避越有貓膩。」下月金鐘獎也預計會跟著《茶金》的劇組一起走紅毯。

温昇豪神態自若地表示，公眾人物難免被拿放大鏡檢視，雖然花邊新聞對自己來說很困擾，但以前當過記者，「知道大家（指狗仔）要拍我們也很辛苦，都是餬口飯吃」，轉戰幕後，也讓他發現當演員真的比較幸福，「製作人辛苦的是要做更多的接洽與聯繫」，加上他的時間很難協調，白天拍戲，大多只能利用半夜開會，一早還得送小孩去上學，所以編劇會議都要提早走，導演葉天倫也力挺：「這都很正常，我們跟編劇開會，半夜也是要開，那都很基本。」至於老婆的反應，他則表示：「老婆是公司的負責人，什麼事情都有跟他報備。」

再度入圍金鐘，温昇豪也說自己每次都很平常心看待，「演出的作品有被看見就很開心了，去年當過評審，知道他們的為難，那天坐在台下應該也會覺得誰得都好，當然自己得更開心嘛」，而他從演員轉戰製作人已經1年多，温昇豪說自己從小就是個愛做夢的人，「台灣這幾年，也有很多人才慢慢回來了，我有個宏願，想要整合影視工業，希望台灣戲劇和電影也可以走出台灣到全世界，我認識很多韓國藝人朋友，看到韓流競爭和團結的力量，讓我很感動。」不忘力邀同場出席的前輩湯蘭花，「希望有機會能讓蘭花姐加持。」

「2022世界民族電影節」今年將播映17部電影，片單分為「名門望族－民族大觀」、「新心相印－印太亞洲」、「大敵當前－世界局勢」及「薪火燎原－民族新勢力」等4大主題，自今起展開為期10天的電影欣賞與活動。觀眾可至臺北華山電影館、臺中新光影城、高雄市電影館以及新北國家影視聽中心四地，免費欣賞總共57場的電影，透過大銀幕感受來自全世界20多個民族不同的精彩故事與文化，電影節索票資訊請洽官方臉書查詢。